В Казани задержали подозреваемых в стрельбе в курьера по доставке еды

Фото: Максим Платонов (архив)

В Приволжском районе Казани задержали молодых людей 2002 и 2005 годов рождения, подозреваемых в нападении на курьера по доставке еды и стрелявших в него из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.



Наряд казанского УВО получил информацию о срабатывании сигнализации в банке по улице Рихарде Зорге. Прибывшие на место сотрудники при осмотре места происшествия обнаружили на окнах витрины отверстия, похожие на пулевые.

К росгвардейцам обратился прохожий, который заявил, что около этого дома трое парней избили курьера по доставке еды. Один из них при этом стрелял из пистолета. Очевидец назвал приметы незнакомцев. Росгвардейцы передали сведения коллегам из других патрульных экипажей. Совместными действиями нескольких нарядов вневедомственной охраны двоих подозреваемых обнаружили и задержали недалеко от места происшествия.

Задержанные — жители микрорайона Азино, их передали полицейским для дальнейшего разбирательства. У одного из них обнаружили пневматический пистолет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выяснилось, что стрелявший ранил курьера в бровь, он же и повредил два стекла витрины банковского учреждения. В отношении задержанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Маргарита Головатенко