Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

Фото: Максим Платонов

Платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в России с 24 марта, сообщает ТАСС.



Переводы, которые отправились из России в другие страны и не были выплачены получателям до 24 марта, будут доступны в других странах в любое время. Это не касается переводов из России в Белоруссию — их лишь могут вернуть отправителю. Российский отправитель, решивший получить возврат перевода, может это сделать в отделениях АО «Почта России».

Переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, могут быть получены отправителем.

ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» обратилось в Центробанк с заявлением об исключении его из реестра операторов с 10 марта.

Маргарита Головатенко