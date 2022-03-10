С 24 марта Western Union приостановит проведение денежных переводов в России и Белоруссии

Фото: Максим Платонов

Платежная система Western Union приостанавливает проведение денежных переводов в России и Белоруссии. ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» обратилось в Центробанк с заявлением об исключении его из реестра операторов платежных систем с 24 марта текущего года.

Как пояснили в компании, денежные переводы, которые были отправлены из России в другие государства и те, что не были выплачены получателям до указанного срока, будут доступны для получателей в других странах в любое время, передает ТАСС.

На прошлой неделе американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. В случае истечения срока действия, карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир».

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Диана Жиленкова