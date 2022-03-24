Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

С предложением о создании государственных торговых сетей с фиксированными ценами на товары первой необходимости выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



В обращении в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова она указала на «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен в текущей ситуации.

— В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки, — приводит RT слова из обращения Волынец.

Такая мера должна обезопасить население от завышенных цен недобросовестных участников рынка и недобросовестной конкуренции, считает уполномоченный по правам ребенка. Волынец планирует направить обращение в профильные комитеты Госдумы.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, за период с 12 по 18 марта в России цены на сахар-песок увеличились на 13,8%. Подорожали соль (+4%), черный чай (+4%), рис (+3,9%), гречка (+ 3,3%). Выросли цены на репчатый лук (+13,65%), помидоры(+8,2%) и бананы (+7,83%), капусту (+6,36%), морковь (+5,55%), свеклу (+5,22%), яблоки (+3,86%).

Маргарита Головатенко