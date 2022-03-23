Росстат: цены на сахар-песок в России за период с 12 по 18 марта выросли на 13,8%

В России цены на сахар-песок увеличились на 13,8%. Такие данные приводит Росстат за период с 12 по 18 марта.

Также подорожали соль (+4%), черный чай (+4%), рис (+3,9%), гречка (+ 3,3%). Выросли цены на репчатый лук (+13,65%), помидоры(+8,2%) и бананы (+7,83%), капусту (+6,36%), морковь (+5,55%), свеклу (+5,22%), яблоки (+3,86%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недельная инфляция в России с 12 по 18 марта замедлилась до 1,93% по сравнению с предыдущей неделей. 9 марта Росстат сообщал, что в период с 26 февраля по 4 марта текущего года инфляция достигла 2,22%.



Вчера казанский ретейлеры сообщили о постепенном снижении спроса на сахар. Еще на прошлой неделе Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар.



Вчера ФАС заявила, что в ходе проверки цепочки поставки сахара зарегистрировала случаи его «торможения» у посредников. Ведомство выявило случаи, когда хозяйствующие субъекты на фоне ажиотажа закупают сахар не у заводов, а у оптовиков. Некую часть они отгружают в торговые сети, а другую придерживают.



Татьяна Леухина