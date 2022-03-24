На шахте «Осинниковская» в Кузбассе эвакуируют горняков из-за выброса угля и газа

На шахте «Осинниковская» (входит в «Распадскую угольную компанию») в Кузбассе произошел внезапный выброс угля и газа, горняков эвакуируют, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.



В шахте на момент ЧП находились 119 человек. Среди эвакуированных работников пострадавших нет. Ведутся поиски одного человека, предположительно, он находится под завалами.

Горные работы остановлены. Ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

Во вторник на шахте «Листвяжная» в Кузбассе семь человек почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. В шахте находились 142 человека. Аварию ликвидировали, всех горняков вывели на поверхность. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. По данным ведомства, причиной эвакуации на шахте в Кузбассе стало превышение углекислого газа при ремонтных работах.

Маргарита Головатенко