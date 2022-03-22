На шахте «Листвяжная» в Кузбассе эвакуируют горняков после ЧП

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе семь человек почувствовали себя плохо, их вывели на поверхность. Идет эвакуация еще 134 человек, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.



Уточняется, что датчики обнаружения метана не срабатывали, и уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме. Причину плохого самочувствия горняков предстоит установить. На шахту направили два отряда спасателей.

В министерстве угольной промышленности Кемеровской области указали, что была задержка на 8 минут при переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания. По регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте находились 142 человека, угрозы для их жизни нет. Аварию ликвидируют.

Всех горняков вывели на поверхность. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. По данным ведомства, причиной эвакуации на шахте в Кузбассе стало превышение углекислого газа при ремонтных работах.

В ноябре на шахте «Листвяжная» произошла трагедия. В результате ЧП под землей остались несколько сотен горняков. Погиб 51 человек, среди которых были как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся к ним на помощь. После ЧП в результате проверок на шахтах Кузбасса выявили свыше 600 нарушений.

Маргарита Головатенко