Небензя прокомментировал отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию по Украине

Россия призывает западных партнеров в СБ ООН не политизировать гуманитарную тематику. Об этом заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

— Сожалеем о том, что Совет безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению этих (гуманитарных) вопросов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Сегодня Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых 15 голосов. Проголосовали за резолюцию РФ и Китай, остальные воздержались.



Татьяна Леухина