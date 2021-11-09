Татарстан разрабатывает для школ банк контрольных заданий по татарскому языку

Система тестирования за 5 миллионов рублей

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане разработают систему тестирования для учеников с 1-го по 11-й класс для проверки их знаний по родному татарскому языку, татарскому языку — как государственному языку РТ, литературному чтению на родном татарском языке и родной татарской литературе. Создать ее планируется в формате контрольных измерительных материалов, которые будут использоваться в школах для организации проверочных работ для оценки освоения школьниками программы.

Так, для всех учеников с 1-го по 11-й класс школ подготовят задания для тестирования по родному татарскому языку. Для младшеклассников планируется разработать систему тестирования по литературному чтению на родном татарском языке, а для школьников с 5-го по 11-й класс — по родной татарской литературе. Учеников школ с русским языком обучения ждут тесты для проверки знаний по татарскому языку — как государственному языку Татарстана.

Для младшеклассников планируется разработать систему тестирования по литературному чтению на родном татарском языке, а для школьников с 5-го по 11-й класс — по родной татарской литературе. Фото: Ринат Назметдинов

На разработку системы тестирования готовы направить свыше 5 миллионов рублей. Средства на эти цели выделяют из республиканского бюджета на основании распоряжения Кабинета министров РТ от 20 августа 2021 года. Подрядчика, который займется разработкой системы тестирования для татарстанских школьников, ищет Министерство образования и науки Татарстана. Весь объем работ он должен выполнить до 20 декабря 2021 года.

В обязательном порядке созданные банк тестовых заданий, демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов, кодификаторы и спецификации пройдут экспертизу. Ее проведут специалисты по общеобразовательным учебным предметам, которые оценят их соответствие федеральным государственным образовательным стандартам и другим требованиям.



Банк заданий

Банк стандартизованных заданий по родному татарскому языку, татарскому языку — как государственному языку РТ, литературному чтению на родном татарском языке и родной татарской литературе должен содержать предметный материал обучения по каждой дисциплине. При этом для каждой параллели требуется разработать отдельный блок.

Задания из банка в дальнейшем будут использоваться для формирования тестов в ходе проверочных, контрольных работ и промежуточной аттестации для оценки знаний школьников. Фото: Максим Платонов

Все задания делятся на три уровня:

Уровень А — задания с выбором единственного правильного ответа из числа предложенных вариантов.

Уровень Б — задания с множественным выбором и задания на нахождение соответствия, установление правильной последовательности.

Уровень С — творческие задания, аудирование и говорение. При этом их необходимо дифференцировать по темам, категориям и уровням сложности.

Минобрнауки Татарстана требует, чтобы к разработке тестовых заданий исполнитель привлек учителей с высшей квалификационной категорией, сотрудников вузов и ссузов, а также авторов учебников по татарскому языку и литературе. В общей сложности они должны подготовить 7280 заданий уровня А и столько же заданий уровня Б. Для уровня С количество заданий вдвое меньше — 3640.

Задания из банка в дальнейшем будут использоваться для формирования тестов в ходе проверочных, контрольных работ и промежуточной аттестации для оценки знаний школьников. От исполнителя Минобрнауки потребовало подготовить демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов на основе этих заданий.

Разработанные КИМы планируется использовать в школах Татарстана для организации входного тестирования и промежуточной аттестации для каждой параллели по уже названным предметам. Каждый их них должен быть представлен заказчику в двух вариантах.

Так, например, демоверсии контрольных тестов по учебному предмету «Родной язык (татарский)» необходимо разработать для учеников каждого из начальных классов. При этом отдельно они разрабатываются для младшлеклассников, обучающих в школах с родным татарским языком обучения и воспитания, и для учеников начальных классов в школах русским языком обучения. КИМы подготавливаются для проведения тестирования в начале и в конце учебного года. Требуется предоставить два экземпляра в двух вариантах.

Демоверсии контрольных тестов отдельно разрабатываются для младшлеклассников, обучающихся в школах с родным татарским языком обучения и воспитания, и для учеников начальных классов в школах русским языком обучения. Фото: Максим Платонов

С помощью КИМом учителя в школах должны суметь проверить достижения требований к предметным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, в том числе, как они изучили межпредметные понятия и универсальные учебные действия. Количество заданий в них рассчитывается исходя из общего времени, отведенного на выполнение КИМ. Оно равно одному школьному уроку — 45 минут. Исключение — тесты для первоклассникам, которым выделяют на работу 25 минут.

«Мы хотим, чтобы нам разработали базу контрольных заданий с 1 по 11 класс»

Как рассказала «Реальному времени» начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Лилия Ахметзянова, единой базы для тестирования учеников по родному татарскому языку в Татарстане пока нет:

— Такого вот единого, чтобы с 1 по 11 класс по всем темам, такой базы еще не было. Как проверяли? Проверял каждый учитель сам, — пояснила она.

Ахметзянова обратила внимание, что во всех школах для обучения детей используются разные учебники. Поэтому за основу технического задания для разработки системы тестирования взяли примерные образовательные программы, которые включены в федеральный реестр программ.

— Во-первых мы хотим, чтобы нам разработали базу контрольных заданий с 1 по 11 класс по всем темам, которые будут находиться на открытом доступе. Любой желающий, родители, дети могут зайти и могут потренироваться. Они не должно сильно отличаться от программы, не должно быть никакого стресса ни для ребенка, ни для учителя, ни для родителей. При этом учителя смогут пользоваться этими заданиями при текущей проверке детей, они могут пользоваться этими тестами при прохождении того или иного материала и по завершении модуля, провести небольшую контрольную работу по данным тестовым заданиям. Это вот первый блок, то есть с 1 по 11 класс разработать именно банк стандартизированных зданий, которыми могут пользоваться все, который находится на открытом доступе, но делать так, чтобы пройдя все эти тесты, все эти задания ребенок уже имел определенный уровень знаний, — объяснила суть задумки Ахметзянова.

Затем на базе стандартных тестовых заданий планируется разработать контрольно-измерительные задания для каждого класса по двум направлениям.



— Первое — входное тестирование. То есть в начале учебного года проверяются остаточные знания, с чем приходят в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и до 11 класса. Второе — выходное [тестирование]. То есть это контрольно-измерительные материалы, они тоже будут на открытом доступе, но на основе вот этих вот КИМов учитель берет задание из банка и формирует несколько вариантов зданий. Это как промежуточная аттестация после завершения учебного года. Опять таки, задания все знакомы, дети это уже все прорешали, они все это видели, но теперь учитель проверяет остаточные знания, на каком уровне ребенок освоил материал текущего года, — добавила начальник Управления национального образования.

Ахметзянова обратила внимание, что система разрабатывается в первую очередь для помощи учителям и учеников. По задумке, у школьников благодаря открытому доступу к банку заданий должен снизиться уровень стрессовой нагрузки.

— И последнее — это для 9-го и именно 11 класса. Тоже КИМы, контрольно-измерительные материалы, для того, чтобы учитель могут заниматься с детьми. То есть мы разрабатываем не то, чтобы как единый республиканский экзамен — детей всех сгоняли, проверяли знания, оценили, дети ощутили стресс. Нет. Это текущая работа, но они [КИМы] стандартизированы, они едины для всей республики и это в помощь учителю, в помощь ребенку, — объяснила Ахметзянова.

Татьяна Демина