В Казани нет дефицита компонентов для производства хлебобулочных изделий — видео
В Казани нет дефицита компонентов для изготовления хлебов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На сегодняшний день Булочно-кондитерский комбинат производит 60 тонн хлебобулочных изделий в сутки.
Розничные предприятия увеличили в последние 3 недели объемы заявок на 3—5 тонн. Ранее предприятию требовалось произвести 55—60 тонн продукции в сутки, то теперь — 59—63 тонны, сообщил генеральный директор комбината Булат Кутдусов.
Вчера замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сообщал, что при поддержке Татарстана Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций закупил большие объемы муки, сахара, растительного масла для производителей социально значимых товаров. Гендиректор БКК отмечал, что предприятие продолжает работу в прежнем режиме, однако могут возникнуть проблемы с экзотическими продуктами, которые используют в качестве начинок, например киви.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым