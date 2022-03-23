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В Казани нет дефицита компонентов для производства хлебобулочных изделий — видео

23:59, 23.03.2022
В Казани нет дефицита компонентов для производства хлебобулочных изделий — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани нет дефицита компонентов для изготовления хлебов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день Булочно-кондитерский комбинат производит 60 тонн хлебобулочных изделий в сутки.

Розничные предприятия увеличили в последние 3 недели объемы заявок на 3—5 тонн. Ранее предприятию требовалось произвести 55—60 тонн продукции в сутки, то теперь — 59—63 тонны, сообщил генеральный директор комбината Булат Кутдусов.

Вчера замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сообщал, что при поддержке Татарстана Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций закупил большие объемы муки, сахара, растительного масла для производителей социально значимых товаров. Гендиректор БКК отмечал, что предприятие продолжает работу в прежнем режиме, однако могут возникнуть проблемы с экзотическими продуктами, которые используют в качестве начинок, например киви.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан

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