В Татарстане производителям социально значимых товаров и соцучреждениям закупили муку, сахар, растительное масло

При поддержке Татарстана Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций закупил большие объемы муки, сахара, растительного масла для производителей социально значимых товаров. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на встрече мэра Казани с торговыми сетями и предприятиями.

— Это сырье мы отпускаем производителям социально значимых товаров, первые отгрузки уже начались. Это 64 предприятия — производители хлебобулочных изделий по всей республике, также в списки включены Департамент продовольствия и социального питания Казани, все соцучреждения, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Булочно-кондитерский комбинат Казани продолжает работать в прежнем режиме.

— Хлебом казанцев мы обеспечить точно сможем, все основное сырье есть, перебоев в поставках нет, — сообщил гендиректор Булат Кутдусов.

Однако он допустил, что проблемы возможны с экзотическими продуктами, которые используют в качестве начинок, например, киви. С ними возможны перебои в поставках, сообщается на сайте мэрии Казани.

Казанский жировой комбинат, который ежедневно производит масло, майонез, кетчуп, также обеспечен основными продуктами. Проблемы могут возникнуть лишь с семенами подсолнечника.

В столице Татарстана магазины работают в штатном режиме, все товары первой необходимости есть, рассказали ранее ритейлеры. Спрос на сыпучие продукты, в числе которых сахар, постепенно снижается.



Татьяна Леухина