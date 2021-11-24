В Казани задержали водителя КАМАЗа, сбившего ребенка на переходе

В Казани задержали водителя водовоза, который сегодня утром насмерть сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

Мужчина допрошен, 65-летний водитель полностью признал вину. Установлено, что он работал у частного предпринимателя.

В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сегодня утром на перекрестке улицы Можайского — Горьковское шоссе водитель КАМАЗа наехал на семилетнего ребенка. Трагедия произошла на глазах у матери школьника.

Фото: прокуратура РТ

Как видно на кадрах, перед перекрестком мальчик попрощался с женщиной с коляской, предположительно, с матерью. Дорогу он переходил самостоятельно. В это время грузовик поворачивал с Горьковского шоссе на Можайского. Ребенок погиб на месте.

Ольга Шагиева