Садреев и Кустова стали победителями чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: Олимпийский комитет России

Серебряный призер Олимпиады в Пекине 2022 года Данил Садреев и участница Олимпийских игр 2018 года Александра Кустова стали победителями на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Соревнования проходили в Нижнем Тагиле. Садреев выиграл турнир с результатом 247,1 балла. Второе место занял Евгений Климов с 232,1 балла, третье — Роман Трофимов с 223,8 балла.

Результат Кустовой составил 209,2 балла. Серебряным призером стала Анна Шпынева с 184,5 балла, бронзовым — Ирина Аввакумова с 183,3 балла.

В начале марта Садреев получил звание заслуженного мастера спорта России. Вместе с ним такое же звание получила фигуристка Камила Валиева. Оба — уроженцы Татарстана.



Дарья Акимова