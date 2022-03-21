Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинул свой пост

Сергей Швецов покинул пост первого заместителя председателя Банка России с 21 марта. Об этом этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу, — прокомментировала уход Швецова председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Швецов продолжит свою карьеру вне Центрального банка РФ. Он занимал должность первого заместителя председателя Банка России с 3 марта 2014 года. До этого с 1 сентября 2013-го по 2 марта 2014-го работал первым зампредом ЦБ — руководителем Службы Банка России по финансовым рынкам. С 2011 по 2013 год занимал должность заместителя председателя Банка России.

Место Швецова на посту первого заместителя председателя Банка России занял Владимир Чистюхин, занимавший ранее должность зампреда ЦБ. Ему предстоит курировать работу Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных отношений, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и Службы анализа рисков.

Напомним, что срок полномочий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной истекает 24 июня 2022 года. Президент страны Владимир Путин внес ее кандидатуру в Госдуму для переназначения на эту должность.

Татьяна Демина