С 26 марта возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в эту субботу возобновит свою работу в тестовом режиме. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
До 1 мая посетить ее можно будет каждый день с 10.00 до 20.00. Дети младше 7 лет, а также льготные категории граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу, смогут проходить бесплатно.
10 января смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась на зимний период. За весь прошлогодний сезон ее посетили 184 тысячи человек. Площадка работала в тестовом режиме с апреля 2021 года, а в мае открылась полностью. Также она впервые не закрывалась на период новогодних праздников, с 1 по 9 января, на ней побывали 13 тысяч человек.
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