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С 26 марта возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»

14:49, 23.03.2022
С 26 марта возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан»
Фото: Максим Платонов

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в эту субботу возобновит свою работу в тестовом режиме. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

До 1 мая посетить ее можно будет каждый день с 10.00 до 20.00. Дети младше 7 лет, а также льготные категории граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу, смогут проходить бесплатно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

10 января смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрылась на зимний период. За весь прошлогодний сезон ее посетили 184 тысячи человек. Площадка работала в тестовом режиме с апреля 2021 года, а в мае открылась полностью. Также она впервые не закрывалась на период новогодних праздников, с 1 по 9 января, на ней побывали 13 тысяч человек.

Максим Кокунин
Общество Татарстан

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