Правительство России создаст единую цифровую платформу для аграриев

Российское правительство займется созданием единой цифровой платформы для аграриев, позволяющей прогнозировать развитие подотраслей. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.



По ее словам, в контуре министерства находятся десятки разных систем. Все они имеют стратегическое значение. Сюда входят сбор и аналитика посевных площадей, границы полей и сельхозучастков, сведения о плодородии и данные о внесении минеральных удобрений. Задача властей — объединить все это на одной платформе и создать единое окно для аграриев.

Абрамченко считает, что это существенно облегчит для аграриев получение госуслуг. Кроме того, в ближайшее время будет запущен эксперимент по консолидации данных о землях сельскохозяйственного назначения в одних руках (Минсельхоза РФ). Это коснется в первую очередь сельхозугодий.

Фото: Илья Репин (архив)

11 марта стало известно, что Университет Иннополис разработает для Министерства промышленности и торговли России сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности. Его созданием займутся специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта совместно с работниками ведомства.

Дарья Акимова