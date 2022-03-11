Университет Иннополис разработает для Минпромторга сервис на основе ИИ для поиска продукции

Фото: Максим Платонов (архив)

Университет Иннополис разработает для Министерства промышленности и торговли России сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности. Об этом сообщает аппарат заместителя Премьер-министра РТ при содействии пресс-службы Иннополиса.

Цифровой сервис разработают специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта совместно с работниками ведомства. Соответствующее соглашение подписали заместитель Минпромторга РФ Василий Шпак и директор университета Кирилл Семенихин в рамках встречи ведомства с руководством российского ИТ-вуза при участии заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

— Сейчас крайне важно быстро создавать эффективные инструменты, позволяющие обеспечить оперативный поиск необходимой промышленной продукции российских производителей, которая сможет заменить отсутствующие иностранные аналоги, прокомментировал Шпак.

Также в планах есть направления работы по интеллектуальному помощнику и господдержке, а также машинному обучению при анализе и классификации корреспонденции.

Премьер-министр республики отметил, что сотрудничество вуза с Министерством является важным шагом, закрепляющим роль университета в реализации важных для страны мероприятий в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

Фото: Максим Платонов

В феврале в Иннополисе прошел 15-й экспертный совет по рассмотрению стартап-проектов под председательством вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова. Свои проекты представили 10 команд. Компания «Динамика» рассказала о своем сервисе для компаний из сферы недвижимости. С его помощью можно оценить ликвидность квартир, застройщики смогут эффективно управлять спросом. Еще одно решение для стройотрасли — платформа StereoSharing, которая ускоряет заключение смарт-контрактов и способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла инфраструктурных проектов.

Максим Кокунин