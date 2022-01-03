Россия, КНР, Британия, Франция и США заявили о недопущении ядерной войны

Лидеры КНР, России, Великобритании, Франции и США сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом говорится на сайте Кремля.

В заявлении говорится о том, что в ядерной войне не может быть победителей, также она никогда не должна быть допущена. Ядерное оружие должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. По мнению лидеров государств, дальнейшее распространение подобных вооружений должно быть предотвращено.

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«Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла исторического максимума.

Диана Жиленкова