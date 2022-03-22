В Госдуме повысили планку налога на роскошь для автомобилей

Сегодня в Госдуме во втором и третьем чтениях был принят закон, поднимающий порог налога на роскошь для автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно нему, автомобили стоимостью меньше 10 млн рублей не будут облагаться повышенным транспортным налогом. Ранее такая планка составляла 3 млн рублей. Она действовала с 2014 года.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Отмечается, что перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, каждый год обновляется Минпромторгом России.

9 марта стало известно, что правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога, тогда же оно предложило повысить планку до 10 млн рублей.

Дарья Акимова