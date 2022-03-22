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Клишас: наказаний за использование VPN в случае его запрета не будет

14:44, 22.03.2022 3
Клишас: наказаний за использование VPN в случае его запрета не будет
Фото: wikipedia.org

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что наказаний за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки сайтов, в случае их запрета не будет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Клишаса, запрет VPN-сервисов в России возможен. Однако к ответственности граждан, использующих такие ресурсы, привлекать не будут.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Решение вступило в силу немедленно. Кроме того, их исключили из реестра социальных сетей. На WhatsApp решение суда не распространяется.

В середине марта в России заблокировали около 20 популярных VPN-сервисов. Роскомнадзор продолжит работу по их блокировке в стране.

* Соцсети, признанные экстремистскими, запрещены в РФ

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:52
    Вот куда деваться армии веб дизайнеров? Как работать
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  • Анонимно 15:12
    куда катится мир?
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  • Анонимно 15:20
    Голос Америки часть 2?
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