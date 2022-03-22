Клишас: наказаний за использование VPN в случае его запрета не будет

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что наказаний за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки сайтов, в случае их запрета не будет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Клишаса, запрет VPN-сервисов в России возможен. Однако к ответственности граждан, использующих такие ресурсы, привлекать не будут.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Решение вступило в силу немедленно. Кроме того, их исключили из реестра социальных сетей. На WhatsApp решение суда не распространяется.



В середине марта в России заблокировали около 20 популярных VPN-сервисов. Роскомнадзор продолжит работу по их блокировке в стране.

* Соцсети, признанные экстремистскими, запрещены в РФ



Дарья Акимова