Шаронов выразил готовность вернуться на пост главного тренера «Рубина» в случае необходимости

Фото: wikipedia.org / Артур Стабулниекс

Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов выразил готовность вернуться на этот пост, если возникнет такая необходимость, сообщает «Спорт-Экспресс».



— Если будет такая возможность — я всегда готов работать в этой команде! На данный момент у клуба есть тренер — Леонид Слуцкий. Он мой коллега, и я уважаю его работу и всего тренерского штаба в целом, — сказал он.

Роман Шаронов был тренером «Рубина» в сезоне-2019/20. Всего под его руководством клуб провел 20 матчей, одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Вчера ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 6:1. Главный тренер казанского клуба считает, что результат выездной игры — разница в уровне клубов.

«Рубин» проиграл шесть из семи последних игр. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча и рассуждает, почему при нынешнем наставнике спасти ситуацию шансов мало — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко