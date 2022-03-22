Борисов: в этом году будут выпущены новый и модернизированный ракетоносцы Ту-160

В текущем году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

По его словам, столица Татарстана является основным заводом-производителем стратегической авиации для Военно-воздушных сил РФ. Вице-премьер РФ отметил, что работы идут согласно плану.

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— По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство, — приводит слова Борисова ТАСС.

Также сегодня Борисов рассказал, что Россия обсуждает возможность производства по меньшей мере 10 самолетов Ту-214 на казанском предприятии в год. По его словам, это воздушное судно состоит в основном из российских компонентов. Зарубежные используются минимально, поэтому их можно заместить за год.



Диана Жиленкова