Прокуратура объявила предостережения сахарным заводам Татарстана

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахар объявила руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар» предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Их также получили два предприятия-дистрибьютера и индивидуальный предприниматель, занимающийся фасовкой сахара.



Собранные материалы переданы в Управление ФАС России по Татарстану для дальнейшего анализа, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В прокуратуре заявили, что при мониторинге медиапространства выявилась информация об отсутствии сахара в торговых точках. Также имелись жалобы на подорожание из-за приостановки отгрузки некоторыми хозяйствующими субъектами.



Проверки остальных поставщиков сахара продолжаются, уточнил Руслан Галиев. При выявлении нарушений прокуратура обещает принять исчерпывающие меры реагирования.

В прокуратуре РТ напомнили, что производством сахара в Татарстане занимаются всего два завода — в Буинске и Заинске. Еще ряд предприятий осуществляют фасовку готовой продукции и поставляют ее в торговые сети.



Фото: pixabay.com

Напомним, 15 марта Генеральная прокуратура России объявила о старте проверок по предотвращению роста цен на сахар. Прокурорам 26 регионов страны, где действуют производители и поставщики сахара, поручили проверить законность их действий. При обнаружении нарушений предписали принимать полный комплекс мер прокурорского реагирования в целях предотвращения искусственного дефицита сахара, а также необоснованного завышения его стоимости.

Проверку отсутствия сахара на полках магазинов проводит и Федеральная антимонопольная служба России. Ведомство полагает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. В связи с этим проверки затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников.



В Татарстане спрос на сахар бьет рекорды. Так, например, в Казани за один день работы сельхозярмарок жители скупили 90 тонн сахара. Быстро он исчезает и с полок сетевых магазинов. Как заверял президент РТ Рустам Минниханов, Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять свою продукцию. Ситуация ажиотажа закончится, это лишь временное затруднение, уверен он.

Татьяна Демина