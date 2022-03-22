В России за сутки выявили 26 394 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 26 394 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 637 795 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 74 920 человек, всего выздоровевших — 16 346 800 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 472 россиян, всего от инфекции скончались 365 373 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 28 709 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко