В России за сутки выявили 28 709 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 28 709 случаев заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране с начала пандемии зарегистрировали 17 611 401 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 61 938 человек. Общее число вылечившихся — 16 271 880 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 409 россиян. Всего от инфекции скончался 364 901 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 31 035 случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко