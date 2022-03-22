ФСБ России рассказала об украинском подростке, пытавшемся склонить жителя Казани к нападению на школу

Федеральная служба безопасности задержала в Сочи гражданина России 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества движения «Колумбайн»* (запрещено в РФ). Выяснилось, что такой функцией его наделил украинский подросток, который в ноябре 2021 года пытался склонить жителя Казани к нападению на школу.

Задержанный в Сочи россиянин рассказал, что права администрирования террористического интернет-ресурса он получил от гражданина Украины, который назвал себя Белой розой. Переписывались они в Telegram, сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что пользователь с именем Белая роза известен как гражданин Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения. Попытку в ноябре прошлого года склонить казанца к нападению на школу своевременно пресекли, указали в ФСБ.

По данным ведомства, задержанный в Сочи причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях и к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в школах России, пишет ТАСС.

Напомним, в начале февраля 2022 года Верховный суд России признал движение «Колумбайн»* террористическим и запретил его в стране по административному иску Генеральной прокуратуры. В надзорном ведомстве объяснили, что участники движения «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

— В социальных сетях создаются тематические группы так называемого скулшутинга, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна»*, а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления, — обратили внимание в Генпрокуратуре.



Организация либо участие в деятельности террористической организации преследуются по закону. Нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.



Как рассказывал председатель СКР Александр Бастрыкин, движение «Колумбайн»* повлияло на Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021-го стрельбу в казанской гимназии №175. По его словам, из-за того, что этот факт сразу не учли, стрелок был признан невменяемым.

Фото: realnoevremya.ru

— Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи, — объяснил Бастрыкин.



*организация признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда РФ





Татьяна Демина