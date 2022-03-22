Начальника челнинского ПАД оштрафовали за несвоевременную уборку дорог от снега

В Набережных Челнах начальника участка МУП «ПАД» оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега, сообщает пресс-служба городского суда.



На проезжей части из-за отсутствия уборки образовался снежный накат, что создавало риск аварийной ситуации. Комиссия ГИБДД обследовала несколько участков дорог в черте города.

С ноября прошлого года по февраль 2022 года по статье о «несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» мировой судья рассмотрел шесть дел о несвоевременной очистке проезжей части от снега.



Фото: realnoevremya.ru

В марте прокуратура Балтасинского района РТ потребовала от коммунальщиков очистить улицы от снега и наледи.

Маргарита Головатенко