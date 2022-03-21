Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе трех районов Казани

В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе концентрация аммиака достигла 0,2 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,2 мг/кубометр. На ПНЗ №7 по улице Декабристов концентрация формальдегида составляет 0,082 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

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На ПНЗ №8, санатории «Казанский» в Вахитовском районе, зафиксировали концентрацию фенола на уровне 0,01 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,01 мг/кубометр, а формальдегида на уровне 0,15 мг/кубометр при допустимых 0,05 мг/кубометр.

На ПНЗ №15 по улице Дубравной в Приволжском районе концентрация формальдегида составляет 0,073 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина