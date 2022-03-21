Минобороны РФ: российские военные уничтожили батарею украинских РСЗО в неработающем ТЦ в Киеве

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Российские военные уничтожили высокоточным оружием батарею украинских РСЗО в неработающем торговом центре в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что высокоточные удары наносятся по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам на Украине.

Отдельно в Минобороны рассказали о применении комплекса «Кинжал». Он уничтожил подземный арсенал в горной местности, который построили еще в советское время для спецбоеприпасов и ракет. Комплекс запустили с дальности более 1 000 км, время полета составило менее 10 минут.



Фото: скриншот видео vk.com/mil

Боевое применение комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных объектов. Также ракету комплекса «Кинжал» применили для уничтожения склада горючего в Константиновке из-за ее неуязвимости для любых средств ПВО и ПРО.



В Минобороны РФ назвали «пропагандистским враньем» распространяемые Киевом данные о российских потерях.

Согласно сообщению ведомства, мужчин на Украине насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как «пушечное мясо». Представители СБУ, неонацистов и других «специальных украинских структур» пытаются покинуть территорию Украины и создают ажиотаж на границе, передает ТАСС.

Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось об уничтожении склада боеприпасов и штаба механизированной бригады в районе населенного пункта Селец. Также в ходе ночных ударов уничтожены восемь танков, четыре БМП и три БТР.

Татьяна Леухина