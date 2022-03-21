Жители Челнов за 2021 год выпили 350 тысяч декалитров водки

За 2021 год жители Набережных Челнов выпили 350 тысяч декалитров водки. Такие данные предоставила сегодня на аппаратном совещании начальник Госалкогольинспекции города Гульшат Вафина.

Это на 3% меньше, чем в 2020 году. Всего челнинцы за прошлый год употребили 803,9 тысячи декалитров алкогольной продукции. Пива и пивной продукции было куплено 4,1 тысячи дал, что представляет собой уровень позапрошлого года.

Кроме того, Вафина отметила, что в 2021 году из незаконного оборота сотрудниками Госалкогольинспекции было изъято 2 539,87 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2020 году эта цифра составила 2288,5 литра.

Фото: nabchelny.ru

На прошлой неделе Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что в Татарстане за январь — февраль текущего года было зафиксировано 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.



Дарья Акимова