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Жители Челнов за 2021 год выпили 350 тысяч декалитров водки

15:43, 21.03.2022
Жители Челнов за 2021 год выпили 350 тысяч декалитров водки
Фото: realnoevremya.ru

За 2021 год жители Набережных Челнов выпили 350 тысяч декалитров водки. Такие данные предоставила сегодня на аппаратном совещании начальник Госалкогольинспекции города Гульшат Вафина.

Это на 3% меньше, чем в 2020 году. Всего челнинцы за прошлый год употребили 803,9 тысячи декалитров алкогольной продукции. Пива и пивной продукции было куплено 4,1 тысячи дал, что представляет собой уровень позапрошлого года.

Кроме того, Вафина отметила, что в 2021 году из незаконного оборота сотрудниками Госалкогольинспекции было изъято 2 539,87 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2020 году эта цифра составила 2288,5 литра.

Фото: nabchelny.ru

На прошлой неделе Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что в Татарстане за январь — февраль текущего года было зафиксировано 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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