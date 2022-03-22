«Пятерочка» вводит программы кадровой адаптации для безработных россиян

В сложившейся экономической ситуации бизнес стремится оставаться социально ориентированным и чутким к изменениям на рынке труда. Отчасти нивелировать рост безработицы могут программы, подобные той, которую сейчас реализует торговая сеть «Пятерочка».

Торговая сеть продолжает наем линейного персонала в розницу и распределительные центры по списку актуальных вакансий и внедряет специальную программу ускоренного обучения и адаптации в продуктовом ретейле. Также Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приему на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах «Пятерочка», расположенных в городах их временного проживания.



Для тех специалистов, у которых есть релевантный опыт управления и которые готовы в ближайшем будущем переориентироваться на работу в продуктовом ретейле, «Пятерочка» предлагает позиции директора магазина.



«Пятерочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения, чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики продуктового ретейла. В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнер», запущенном внутри сети. Его суть в том, что магазин при такой модели работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора — как собственники бизнеса с расширенными полномочиями (могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые акции и так далее). Запуск программы планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнеров будет уже 1000.