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Минниханов: «Легкую промышленность нам надо было давно развивать»

15:02, 21.03.2022 6
Минниханов: «Легкую промышленность нам надо было давно развивать»
Фото: Максим Платонов (архив)

На встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым предприниматели республики рассказали о проблемах в швейной промышленности. Так, по словам владелицы швейной мастерской Ирины Купряхиной, у предприятия есть трудности с тканями и логистикой.

— Все ткани завозятся из-за рубежа, и сырье тоже. Хлопок, допустим, завозится на 100%, химическое волокно — 80%, шерсть — 60%. Это создает проблемы для закупки нитей и тканей. В связи с ростом доллара практически все ткани повысились в цене в 2 раза, — сказала она.

Как вариант выхода из сложившейся ситуации предприниматель видит создание в Татарстане комбината по производству тканей. Купряхина также предложила проработать вопрос материальной поддержки родителей школьников, которые покупают одежду у местных производителей.

— Для этого у нас все есть — и химический, и аграрный комплекс, желание, а также исследовательский институт, который может это все сделать и проработать, — подытожила предпринимательница.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент Татарстана подчеркнул, что для швейной промышленности сейчас открываются новые возможности. Он предложил министерству образования сформировать большой госзаказ на ткани для школьной формы. В этом году в Татарстане учиться пойдут 470 тысяч детей, и, по словам руководителя республики, поставщики охотнее сотрудничают с покупателями больших объемов.

Проблемы с логистикой, а также с переобучением кадров швейному делу взяли на себя представители профильных министерств.

— Легкую промышленность нам надо было давно развивать. Она далеко даже не того уровня, который был в советское время, — сказал Минниханов.

Эмиль Зиянгиров
БизнесОбщество Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16:02
    А как же туризм и прочие сабантуи?
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    Анонимно 18:07
    праздники по всей Россий проводятся и масленница и рождество как и многие другие праздники. При чём тут сабантуй ??? Туризм правильно делают что развивают эта отрасль можно сказать с нуля поднимали.
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  • Анонимно 16:04
    Легкой промышленности у нас не стало.
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  • Анонимно 16:31
    У нас прекрасно шьют . Надо только заниматься этим делом. Поддерживать производство . Школьные формы пусть татарстанские покупают.Но цены должны быть недорогие для своих школьников.
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  • Анонимно 16:33
    кто закрыл спартак?
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    Анонимно 17:18
    - Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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