Роспотребнадзор Челнов призвал соблюдать бдительность при получении почтовых посылок

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев призвал горожан быть бдительными при получении почтовых посылок и бандеролей и проверять их. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Такие рекомендации были даны, так как на прошлой неделе в одну из медицинских организаций Челнов из Гонконга прибыл конверт с одной единственной медицинской маской. На место сразу же были вызваны представители Роспотребнадзора и силовых ведомств. Они приняли необходимые меры и уничтожили конверт путем сожжения.

Бариев порекомендовал руководителям учреждений и организаций обращать внимание, если предприятиям приходят незнакомая почтовая корреспонденция, бандероли, посылки, особенно из других стран. Также это касается получения товаров из маркетплейсов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Бариев рассказал подробности о подозрительном конверте из Гонконга. По его словам, поступивший конверт, маска и все поверхности были продезинфицированы надлежащим образом. Также провели радиационные дозиметрические исследования.



Дарья Акимова