Песков: навязывание русофобии требует беспрецедентных решений

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масштабы русофобии носят беспрецедентный характер. Это требует соответствующих беспрецедентных решений.

— Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни, — обратил внимание Песков. С русофобией сталкиваются представительства России за границей, российские граждане и даже иностранцы, имеющие русское происхождение или говорящие на русском языке.

По оценке Пескова, на сегодняшний день в мире навязывается «абсолютная ненависть ко всему русскому», пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что «оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна». Он отметил, что «антирусская истерия», наблюдаемая сейчас, отнюдь не новое явление. С ней сталкивались и в прошлом столетии. Об этом, в частности, писал русский поэт и дипломат Федор Тютчев.



Татьяна Демина