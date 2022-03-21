ВКС РФ ударили крылатыми ракетами по центру подготовки украинских националистов в Ровненской области

Ночью по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области был нанесен удар высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования, уничтожены более 80 наемников и националистов, сообщили в Минобороны РФ.



Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец. Минобороны России сообщило, что в городе Сумы ночью реализовали спланированную провокацию украинских националистов, о которой предупреждало ведомство.

С начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 216 беспилотников, 1 506 танков и 152 установки РСЗО. Ночью группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков, четыре БМП и три БТР. Также за ночь ВКС России уничтожили 44 украинских военных объекта, включая шесть зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», сообщает ТАСС.

Сегодня глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что на заводе «Сумыхимпром» в Сумской области произошла утечка аммиака. Зона поражения составила около 2,5 км. Утечку аммиака ликвидировали.

В субботу Минобороны РФ предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе. Как заявлял начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Мизинцев, на химзаводе «Сумыхимпом» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области, если российские военные войдут в город. Следственный комитет России расследует минирование химического завода в Сумах.

Маргарита Головатенко