Казани на программу «Наш двор» дополнительно выделят около 500 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в этом году программа «Наш двор» не сократится, правительство Татарстана выделит дополнительно еще около 500 млн рублей, сообщил мэр города Ильсур Метшин в ходе «делового понедельника».



Эти средства прибавятся к уже выделенным городу на 2022 год 2 млрд рублей. «Город будет стремиться выполнить планы по преображению дворов, несмотря на сложившуюся ситуацию, изменение цен и другие факторы», — указали в мэрии.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий. Помимо Казани работы пройдут также в Набережных Челнах и в районах республики.

В Казани в 2022 году благоустроят 261 двор. В частности, на дворовой территории по ул. Батыршина, 35, 37, 39 планируется организовать место для совместного отдыха жителей с домашними животными и восстановить сохранившуюся там историческую мозаику.

Всего в этом году программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах. Общая площадь благоустроенной территории по итогу работ должна составить более 8,2 миллиона кв. метров. Бюджет программы — 9 миллиардов рублей.

Маргарита Головатенко