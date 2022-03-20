Володин: США всегда находятся там, где есть их экономические интересы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США всегда находятся там, где есть экономические интересы страны. В то же время целью России является обеспечение безопасности и спасение людей на Украине.

— Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница, — приводит его слова ТАСС.

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Несколько дней назад Володин заявил, что американский президент Джо Байден начинает понимать, что «за происходящее на Украине придется отвечать ему». По словам спикера Госдумы, весь мир был свидетелем того, как президент РФ Владимир Путин убеждал коллегу в необходимости поиска решения по вопросам безопасности. Но Байден не посчитал возможным пойти на диалог.



Диана Жиленкова