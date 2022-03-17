Володин: «К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему»

Президент США Джо Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента...К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему, — цитирует Володина ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, весь мир был свидетелем того, как российский президент Владимир Путин убеждал коллегу в необходимости поиска решения по вопросам безопасности. Однако лидер США не посчитал возможным пойти на диалог.

Накануне Байден заявил, что на этой неделе американские власти окажут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Ранее администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн, затем лидер США принял решение выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Диана Жиленкова