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Володин: «К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему»

00:18, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Володин: «К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему»
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента...К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему, — цитирует Володина ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, весь мир был свидетелем того, как российский президент Владимир Путин убеждал коллегу в необходимости поиска решения по вопросам безопасности. Однако лидер США не посчитал возможным пойти на диалог.

Накануне Байден заявил, что на этой неделе американские власти окажут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Ранее администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн, затем лидер США принял решение выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Диана Жиленкова
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