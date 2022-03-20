Исследование: Казань вошла в список городов России с наибольшим количеством покупок в категории «здоровье»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казань вошла в список российских городов, где по итогам прошлого года было сделано больше всего покупок в категории «здоровье». Средний чек по одной покупке в столице Татарстана составил 1 349 рублей. Такие данные приводит банк «Русский стандарт».

Согласно результатам исследования, наибольшее количество покупок в данной категории также сделали жители Москвы (средний чек — 2 556 рублей), Санкт-Петербурга (2 020 рублей), Екатеринбурга (1 508 рублей) и Новосибирска (1 335 рублей).

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что с начала года жители страны сократили количество покупок в категории «здоровье» на 6,5%. В целом по РФ средний чек составил 1 556 рублей, сообщает ТАСС.

Недавно в Минздраве РФ предупредили о звонках мошенников, которые призывают жителей страны покупать лекарства из-за их дефицита. Как объяснили в ведомстве, подобные звонки осуществляются с целью создания панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке.

Диана Жиленкова