В Минздраве России призвали не верить заявлениям мошенников о дефиците лекарств

Фото: Максим Платонов

В Минздрав России стали поступать сообщения о случаях телефонных обзвонов жителей страны с предупреждением о дефиците лекарств. В частности, мошенники призывают россиян запасаться медикаментами впрок.

Как объяснили в ведомстве, подобные звонки производятся с целью создания панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке. Сам же Минздрав РФ к таким звонкам отношения не имеет.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах. Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Генпрокуратура РФ поручила региональным прокурорам проверить обоснованность формирования цен на лекарства. Напомним, российские власти приняли ряд мер по недопущению дефицита медицинских изделий в стране на фоне санкций.



Диана Жиленкова