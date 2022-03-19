Власти встретятся с предпринимателями Татарстана для обсуждения вопросов бизнеса в условиях санкции

В Торгово-промышленной палате Татарстана пройдет деловая встреча с бизнес-сообществом республики для обсуждения прогнозов и ключевых вопросов, возникающих из-за санкции. В мероприятии примет участие президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Встреча станет площадкой для обсуждения состояния бизнеса различных отраслей, планов по урегулированию рисков, прогнозов и перспектив. Она состоится 21 марта в 11:00, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане с 10 марта, с момента введения моратория, отменили 2 211 проверок бизнеса и прекратили еще 512. Министерство экономики уже провело совещание со всеми контрольно-надзорными органами и с прокуратурой РТ, где обсуждались вопросы проведения проверок в 2022 году.

На минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщалось, что федеральные и республиканские власти готовят беспрецедентный пакет мер по помощи предприятиям и производствам. Он будет третьим с начала пандемии коронавируса. В него будут входить льготное кредитование, кредитные каникулы, субсидии, а также обнуление ставки НДС для некоторых отраслей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина