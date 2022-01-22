В Набережных Челнах спасли пенсионерку, оказавшуюся на козырьке подъезда

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах спасли пенсионерку, которая оказалась на козырьке подъезда жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

На место прибыли спасатели и пожарные, которые установили трехколенную лестницу и на носилках транспортировали с козырька женщину 1938 года рождения. Пострадавшую передали медикам. Отмечается, что пенсионерка жила в квартире на третьем этаже. Предстоит выяснить, как она оказалась на козырьке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Недавно в Казани спасатели вытащили парня из вентиляционной шахты. Молодой человек застрял в подъезде на 17-м этаже. Его спасли с помощью слесарного инструмента, после чего передали сотрудникам МВД.

Диана Жиленкова