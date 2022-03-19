В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Это затронет порядка 4 млн россиян. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России.

Для индексации из федерального бюджета направят 33,7 млрд рублей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Получатели соцпенсий — граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

На этой неделе президент России Владимир Путин объявил об увеличении в стране МРОТ, прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, соцвыплат и пенсий.



3 февраля российские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии. Помимо пенсии за февраль, пожилые граждане также получают доплату за предыдущий месяц с учетом индексации с 5,9% до 8,6%.



Закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6% подписал президент страны Владимир Путин в конце января. В результате средний размер выплаты составит 18 984 рубля.

Татьяна Леухина