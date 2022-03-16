Путин: в РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

Российский президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ анонсировал увеличение в стране МРОТ, прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, соцвыплат и пенсий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские власти примут такое решение уже в ближайшее время. Также глава страны добавил, что в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики. Они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы.

С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. До этого он был равен 12 792 рублям. Прожиточный минимум с этого года вырос до 12 654 рублей.

Дарья Акимова