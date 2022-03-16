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Путин: в РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

17:19, 16.03.2022 1
Путин: в РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ анонсировал увеличение в стране МРОТ, прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, соцвыплат и пенсий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские власти примут такое решение уже в ближайшее время. Также глава страны добавил, что в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики. Они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы.

С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. До этого он был равен 12 792 рублям. Прожиточный минимум с этого года вырос до 12 654 рублей.

Дарья Акимова
ОбществоВластьЭкономика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    да да напечатать деньги можно. но будем ли лучше жить? больше денег не означает что на них можно будет больше купить.
    ИНФЛЯЦИЯ ПРИВЕТ! давно давно не виделись была подавленая? а теперь будешь гипер?
    насколько повысят настолько цены вырастут.
    совсем уже...
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