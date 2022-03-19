США пытаются держать Киев «за руку» в переговорах с Россией, заявил Лавров

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Российской-украинские переговоры продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев «за руку». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

— Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Вчера глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, к чему пришли стороны и какого прогресса удалось достичь. Украина и Россия максимально сблизили свои позиции по темам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. О переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского говорить рано.

Татьяна Леухина