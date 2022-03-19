Путин указал премьер-министру Люксембурга на непрекращающиеся ракетные удары ВСУ по Донецку

Российский президент Владимир Путин провел по инициативе люксембургской стороны телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, в ходе которых обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент России изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских делегаций и заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах силовиков Украины по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР.

Также Путин заявил о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине. Он считает, что подобное представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.

Фото: gouvernement.lu

18 марта Путин по инициативе германской стороны провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе него президент РФ отметил, что киевский режим стремится затянуть переговорный процесс и выдвигает новые нереалистичные предложения. Несмотря на это, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов.

Дарья Акимова