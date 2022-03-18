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Путин заявил Шольцу, что Киев затягивает переговоры, выдвигая нереалистичные предложения

12:46, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 8
Путин заявил Шольцу, что Киев затягивает переговоры, выдвигая нереалистичные предложения
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня по инициативе германской стороны провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе разговора Путин отметил, что киевский режим стремится затянуть переговорный процесс и выдвигает новые нереалистичные предложения. Несмотря на это, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов, добавили в Кремле.

Путин обратил внимание на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые привели к большим человеческим потерям. Российский лидер отметил, что эти военные преступления проигнорировали на Западе.

В разговоре президент РФ отметил, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуют коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий.

12 марта Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем проинформировал коллег о реальном положении дел по гуманитарной ситуации на Украине. Разговор между лидерами государств продлился 75 минут. В конце него Путин, Макрон и Шольц договорились продолжить контакты по украинской теме.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    вот оно как... ну ну верим верим
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  • Анонимно 18 мар
    Пусть затчгивают переговоры. Россия больше набьёт бендеровской биомассы фашистской погани .
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    Анонимно 18 мар
    ты всему веришь что услышишь?
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  • Анонимно 18 мар
    Пусть затягивают .Им же хуже будет...
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    Анонимно 18 мар
    смешно от вас.
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  • Анонимно 18 мар
    Добивайте братья ,добивайте поганых. Вся информация в инете...
    Поганые столько лет грозились уничтожить Россию,пусть теперь за угрозы отвечают...работайте братья...
    Заур Татарстан !!!
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  • Анонимно 18 мар
    Отдыхали в Ялте в 89 году, там столько грязи лилось в адрес России по местному радио ,были просто в шоке. Такая ненависть и насмешки ,что непонимали куда попали ,что за осиное гнездо на радио украины было ещё в те годы. А уж после отделения трудно даже представить ,как обрабатывали ненавистью местное население.
    Гуля Татарстан
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  • Анонимно 18 мар
    Запад вколол в украинцев столько иньекций ненависти к людям ,что противоядие приходится вводить точечными ударами по вооружённым бендеровским банд-формированиям.
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