Путин заявил Шольцу, что Киев затягивает переговоры, выдвигая нереалистичные предложения

Президент РФ Владимир Путин сегодня по инициативе германской стороны провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.



В ходе разговора Путин отметил, что киевский режим стремится затянуть переговорный процесс и выдвигает новые нереалистичные предложения. Несмотря на это, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов, добавили в Кремле.

Путин обратил внимание на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые привели к большим человеческим потерям. Российский лидер отметил, что эти военные преступления проигнорировали на Западе.

В разговоре президент РФ отметил, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуют коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий.

12 марта Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем проинформировал коллег о реальном положении дел по гуманитарной ситуации на Украине. Разговор между лидерами государств продлился 75 минут. В конце него Путин, Макрон и Шольц договорились продолжить контакты по украинской теме.

Маргарита Головатенко