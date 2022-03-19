В 2022 году «Роскосмос» проведет около 20 космических пусков

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в этом году госкорпорация проведет около 20 космических пусков после отказа от запусков спутников OneWeb и консервации космодрома Куру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изначально планировалось 32 пуска. Это стало бы рекордным количеством. Однако теперь не полетят шесть аппаратов OneWeb и три аппарата с Куру, среди которых французский разведывательный аппарат.

Рогозин добавил, что в 2021 году было осуществлено 25 космических пусков.

Фото: Олег Тихонов

Сегодня также Рогозин заявил, что США рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Но волноваться по этому поводу не стоит — каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС.

Дарья Акимова