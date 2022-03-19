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Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS, но «напрягаться» по этому поводу не стоит

12:55, 19.03.2022 1
Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS, но «напрягаться» по этому поводу не стоит
Фото: Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS.

— Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос, — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «напрягаться» по этому поводу не стоит — каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:28
    этим ребятам,там наверху,все побоку,капиталов нахватали, 500 лет можно не работать, и с комфортом жить..
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