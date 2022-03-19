Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS, но «напрягаться» по этому поводу не стоит

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS.

— Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос, — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «напрягаться» по этому поводу не стоит — каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

