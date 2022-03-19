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Минобороны РФ опубликовало видео удара по украинским диверсантам на военных машинах США

14:14, 19.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ опубликовало видео удара по украинским диверсантам на военных машинах США
Фото: mil.ru

Минобороны России опубликовало видео уничтожения высокоточным ракетным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВС Украины на американских военных машинах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Видео было сделано с беспилотника. На нем снято нанесение удара по диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости американского производства. Сообщается, что в результате удара диверсанты были уничтожены.

Сегодня утром в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по опорным пунктам украинских националистов. нанесение авиационных ударов производилось парами с малых и предельно малых высот. В результате также была ликвидирована замаскированная бронетехника.

Дарья Акимова
Общество

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